"Turbobier"-Frontmann Marco Pogo impfte vor Konzert

Aus "Impfturbo" wurde "Turboimpfen": Frontmann und Arzt Marco Pogo organisierte am Samstag vor seinem "Turbobier"-Konzert in Wien eine Impfstraße und impfte seine Fans persönlich.

Marco Pogo ist nicht nur Musiker und Frontmann der Band "Turbobier", sondern auch Arzt - und in dieser Funktion stellte er sich Impfwilligen im Rahmen einer Impf-Aktion vor einem Konzert in Wien zur Verfügung. In Kooperation mit der Stadt Wien und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker organisierte der Sänger der Band am Samstag eine Impfstraße und impfte Fans und alle, die es noch werden wollten, persönlich.