Dornbirner Senioren unter Schock: Bettler attackieren Bewohner im Pflegeheim

Kürzlich kam es zu einem beängstigenden Vorfall, als sich zwei bettelnde Jugendliche in ein Dornbirner Seniorenheim einschlichen. Auf der Flucht attackierten sie dann einen Insassen, der dabei verletzt wurde.

Die Messestadt kommt nicht zur Ruhe, erneut kommt das Thema Sicherheit in Dornbirn zur Sprache. Nach Auseinandersetzungen am Bahnhof und in der Innenstadt wurden nun ein Mitglied einer der schwächsten Bevölkerungsgruppen zum Opfer dreister Bettler.