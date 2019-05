Dornbirner Polizeigebäude am Bahnhof - Baubeginn fixiert

Die Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion beim Bahnhof beginnen am 21. Mai mit dem offiziellen Spatenstich.

„Dass die Bauarbeiten für die neue Polizeiinspektion beim Bahnhof nun endlich gestartet werden können, ist erfreulich. Das neue Polizeigebäude bedeutet eine wichtige Aufwertung des Bahnhofareals und verbessert die Sicherheit am bedeutendsten Verkehrsknotenpunkt Vorarlbergs,“ freut sich Bürgermeisterin Andrea Kaufmann auf den anstehenden Spatenstich am 21. Mai.

In der neuen Zentrale der Dornbirner Polizei werden das Bezirkspolizeikommando Dornbirn und die Polizeiinspektion Dornbirn (derzeit an den Standorten St. Martin-Straße 3 und 6) zusammengeführt. Für die Realisierung des neuen Standorts beim Bahnhof stellt die Stadt Dornbirn das Grundstück und das Gebäude zur Verfügung, das anschließend an den Bund weitervermietet werden kann. Rund 6 Millionen Euro werden von der Stadt in dieses Projekt investiert. Die Investition der Stadt wird sich durch die Vermietung wieder amortisieren.