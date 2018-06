6 Mio. Euro: Baubeschluss für Polizei am Dornbirner Bahnhof

Die Dornbirner Stadtvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung den Baubeschluss für das neue Polizeigebäude beim Bahnhof gefasst. Im geplanten Neubau werden ab Herbst 2020 die Dornbirner Polizeiinspektion sowie das Bezirkspolizeikommando untergebracht.

Das Bauwerk wird von der Stadt Dornbirn errichtet und an den Bund weitervermietet. „Das neue Polizeigebäude bedeutet eine weitere Aufwertung des Bahnhofareals und verbessert die Sicherheit am bedeutendsten Verkehrsknotenpunkt Vorarlbergs,“ beschreibt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann die Bedeutung für den Neubau. Dem Baubeschluss gingen umfassende Vorbereitungen und Planungen voraus. Rund 6 Millionen Euro werden von der Stadt in dieses Projekt investiert. Als Baubeginn ist das Frühjahr 2019 vorgesehen.