Dinner, Drinks & Movies im Honolulu in Bregenz

Dinner, Drinks & Movies: Ein Freiluftkino-Erlebnis im Gastgarten des Hotel Honolulu in Bregenz.

Im Sommer, wenn die Tage länger und die Nächte lauer sind, bietet sich die Stadt als perfekte Kulisse für Open-Air-Events.

Am 24. August lädt "behind the tree" zu einem Event der Extraklasse ein: der Reihe „Dinner, Drinks & Movies” im malerischen Gastgarten des Hotel Honolulu (Montfortstraße 13). Mit seinem lauschigen und urban anmutenden Biergarten bietet es eine unvergleichliche Atmosphäre, um in die Welt des Films einzutauchen.

"Jetzt oder morgen" von Lisa Weber wird im Honolulu vorgeführt. ©Takacs_Filmproduktion_Steinbrecher

Der Höhepunkt des Abends wird zweifellos die filmische Kuration von First Steps sein. First Steps hat sich dem Aufspüren und Fördern von neuen Talenten in der Filmwelt verschrieben und hat für diesen Anlass zwei beeindruckende Werke der First Steps Alumna Lisa Weber ausgewählt.

Weber, die 2020 mit ihrem Film "Jetzt oder morgen" in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert war, steht stellvertretend für den kreativen Nachwuchs in der Filmbranche.

Filme werden von bekannten TV-Stars kuratiert

Ein weiteres interessantes Merkmal von "behind the tree" ist, dass die Filme von prominenten Kurator:innen vorgeschlagen werden. Persönlichkeiten wie der Schauspieler und deutsche Filmpreisgewinner Frederick Lau ("Die Welle"), Alexandra Maria Lara, Trystan Pütter, Jessica Schwarz, Nilz Bokelberg, Jan Köppen oder Kida Ramadan ("4 Blocks") haben bereits ihren Beitrag geleistet. Regelmäßig werden neue Kuratoren:innen in das Projekt aufgenommen, die dabei helfen, den Zuschauern den richtigen Film näherzubringen.

Filmgespräch mit Lisa Weber

Nach der Vorführung der Filme wird es ein moderiertes Filmgespräch geben, bei dem sich die Gäste auf eine intime Unterhaltung mit der talentierten Regisseurin Lisa Weber freuen können. Dies wird nicht nur Einblicke in ihre filmische Vision bieten, sondern auch eine Chance sein, mehr über den kreativen Prozess hinter ihren Werken zu erfahren.

Für alle, die diesen besonderen Abend nicht verpassen möchten: Tickets für das Event gibt's hier.

Das ist Lisa Weber

Lisa Weber wurde 1990 in Wien geboren und hat sich bereits in jungen Jahren dem Film verschrieben. Weber absolvierte ein Studium der Slawistik an der Universität Wien, fand jedoch ihre wahre Berufung in der Welt des Films. An der Filmakademie Wien studierte sie Regie und entwickelte dort ihre einzigartige Handschrift, die in der Filmwelt bald Beachtung fand.

Ihr Abschlussfilm "JETZT ODER MORGEN" aus dem Jahr 2020 erlangte besonders hohe Anerkennung. Dieser Dokumentarfilm, der eine erwerbslose Familie in Wien über einen Zeitraum von drei Jahren begleitet, wurde für den First Steps Award nominiert. Die Jury war tief berührt von Webers Fähigkeit, in einem Milieu des Stillstands eine unerwartete Zärtlichkeit zu enthüllen. Ihre Werke zeugen von einem würdevollen ethnografischen Gespür, welches ein feines Verständnis für menschliche Schicksale und Emotionen offenbart.

Doch dies war nicht ihr erster Ausflug in die Welt der Dokumentarfilme. Schon 2014 drehte sie den Film "Sitzfleisch", der ebenso wie ihre anderen Werke von ihrem scharfen Auge für Details und ihrem Interesse am echten Leben zeugt. Auch ihre Kurzfilme, wie "Tanzen üben" aus dem Jahr 2013 oder "Twinni oder so" von 2012, zeigen ihre Vielfältigkeit als Regisseurin.

Filmografie Lisa Weber:

2020: JETZT ODER MORGEN (Dokumentarfilm, 89′)

2014: SITZFLEISCH (Dokumentarfilm, 79′)

2013: TANZEN ÜBEN (Dokumentarfilm, 5′)

2012: TWINNI ODER SO (Kurzspielfilm, 12′)

2011: DIE UND DER VON DA UND DORT (Dokumentarfilm, 7′)

2010: KOMMT EIN SONNENSTRAHL IN DIE TIEFKÜHLABTEILUNG UND WEICHT ALLES AUF (Kurzspielfilm, 8′)

Dinner, Drinks & Movies

Dinner, Drinks & Movies präsentiert sich als moderne urbane Open-Air-Kino-Reihe, die das gemeinschaftliche Filmerlebnis und den darum entstehenden Diskurs in den Mittelpunkt rückt. Dieses Jahr nimmt die Reihe die Zuschauer mit auf eine spannende Tour durch drei verschiedene Stationen: Von der Kulturmetropole Berlin über die malerische Stadt Potsdam bis hin zum charmanten Österreich. Jeder Stopp dieser Tournee in Kooperation mit verschiedenen Veranstaltungsorten präsentiert ausgewählte Arthouse-Filme. Abseits der Leinwand können sich die Besucher auf ein kulinarisches Angebot aus "Speis und Trank" freuen. Das Besondere? Die Filme werden nicht zufällig ausgewählt. Sie werden von ausgewählten Kuratoren von "behind the tree" präsentiert, die die Zuschauer durch den Abend führen und sie in ihre persönlichen Filmfavoriten eintauchen lassen. Unter den Kuratoren dieses Jahres finden sich prominente Namen wie Alexandra Maria Lara, Frederick Lau, Kida Ramadan und der First Steps Award - Der renommierte Nachwuchspreis der deutschen Filmakademie.

About "behind the tree"