Dieselversorgung in Österreich stottert - Preis steigt

Die Dieselversorgung in Österreich wird offenbar immer schwieriger. Die beschädigte Raffinerie der OMV sowie fehlende Importe aus Russland im Zuge des Ukraine-Krieges sind nur zwei von vielen Gründen, die den Treibstoff derzeit zu einem begrenzten Gut machen.

Die Preise steigen dagegen immer weiter an, mit über 2 Euro kostet ein Liter Diesel im Juni laut ÖAMTC so viel wie noch nie. Der Autofahrerklub und die Arbeiterkammer (AK) fordern ein Gegensteuern von der Politik.

Vereinzelt bereits ausgegangen

Einzelnen Tankstellen sei der Diesel bereits ausgegangen, berichtete die Tageszeitung "Die Presse" am Mittwoch. Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gebe es dagegen "derzeit keine Versorgungsknappheit" bei Diesel und Benzin. Es sei auch nicht geplant, weitere Ölreserven freizugeben - man beurteile die Situation aber jeden Tag neu, und wenn es notwendig sei, werde man auch wieder "umsichtig" auf die Reserve zugreifen, so die Ministerin.

Beschaffungsprobleme

Dennoch dürfte die Versorgung im Einzelfall ins Stottern geraten sein. Dem Mineralölverband (FVMI) ist bisher ein Fall eines kleineren Tankstellenbetreibers in Niederösterreich bekannt, wo es zu einem Engpass gekommen ist. Grund dafür seien Beschaffungsprobleme über den Spotmarkt. Der Spotmarkt bietet Kunden ohne langfristige Lieferverträge normalerweise die Möglichkeit, Produkte zu günstigeren Preisen zu kaufen, die verfügbaren Mengen seien derzeit jedoch eingeschränkt, sagte Hedwig Doloszeski, FVMI Geschäftsführerin, zur APA.

Vielfältige Gründe

Die Gründe für die Diesel-Engpässe seien vielfältig. Zum einen belastet der Raffinerie-Unfall vom Juni bei der OMV. Auch andere Raffinerien in Europa stehen derzeit wegen Wartungsarbeiten still. Weiters gibt es wegen des geplanten Öl-Embargos im Zuge des Ukraine-Kriegs keine Importe aus Russland. Österreich ist jedoch stark auf Importe angewiesen. Zu dem begrenzten Angebot kommt erschwerend eine steigende Nachfrage hinzu. Diese sei einerseits auf das Ende der Corona-Beschränkungen und andererseits auf den stark gestiegenen Güterverkehr in Europa im Zuge des Ukraine-Kriegs zurückzuführen.