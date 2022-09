Diesel-Krise: Österreich geht langsam der Sprit aus

Diesel-Engpässe machen den österreichischen Tankstellen derzeit schwer zu schaffen. Und noch ist kein Ende für den Sprit-Mangel in Sicht.

An immer mehr Tankstellen Österreichs sind derzeit die Worte "Kein Diesel-Kraftstoff verfügbar" zu lesen. Ein gravierendes Problem, immerhin macht der Treibstoff 80 Prozent des österreichischen Spritverbrauchs aus. Doch genau an diesem fehlt es nun.

Diesel-Reserven bis auf den letzten Tropfen ausgeschöpft

Die Reserven sind in Teilen Österreichs bis auf den letzten Tropfen ausgeschöpft. In einigen Tankstellen Niederösterreichs kann etwa nur mehr mit Benzin getankt werden, in Kärnten sind bei mindestens einer Tankstelle jegliche Reserven komplett leer gefegt. Auch die Bundeshauptstadt hat die Engpässe bereits deutlich zu spüren bekommen.