Diese Zigaretten wird es künftig nicht mehr geben

Die Produktion der Kult-Zigarettenmarke dürfte mittelfristig eingestellt werden.

Nur mehr Tabakerhitzer und E-Zigaretten

Ab wann es keine Marlboro mehr geben soll

Ein konkreter Zeitplan wurde nicht genannt. In einer Stellungnahme gegenüber der APA hieß es dazu, dass der Rückzug aus dem Tabakgeschäft über den Globus hinweg in zehn bis 15 Jahren erfolgen könne, in den verschiedenen Ländern aber voraussichtlich nicht zeitgleich geschehen werde. Wie Philip-Morris-CEO Jacek Olczak schon im Jahr 2021 angekündigt habe, werde es beispielsweise in Japan und Großbritannien in den nächsten zehn Jahren soweit sein. Wesentlich seien die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft der unterschiedlichen Länder, den Zigarettenverkauf zurückzufahren. Was Österreich betrifft, sei in absehbarer Zeit jedenfalls nicht geplant, Marken wie Marlboro vom Markt zu nehmen, so das Unternehmen.