Rauchen aufhören: Tipps, damit du es endlich schaffst!

Neujahr ist für viele der Moment, in dem sich alles ändern soll.

all

all

self

self

StressraucherInnen

Wer vor allem in Stressmomenten zum Glimmstängel greift, dem können laut Techniker-Krankenkasse, so simpel es klingt, Entspannungstechniken helfen.

Verhaltenstherapie

Finanzieller Anreiz

Rauchen ist ganz schön teuer. 2023 steigt der Preis einer Schachtel mit 20 Zigaretten auf 7,70€. Wer also täglich eine Packung qualmt, verprasst ganze 2.920€ im Jahr. In Zeiten, in denen alles teurer wird, kann das für viele ein überzeugendes Argument sein.