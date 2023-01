Diese ÖVPlerin bricht eine Lanze für Klima-Aktivisten

"Ein solches Limit hat vielerlei Vorteile. Einerseits ließe sich damit der CO2-Austoß um 23 Prozent verringern. Und andererseits kommt der Sicherheitsaspekt ebenfalls zum Tragen. Ich erinnere hier auch gern an eine angedachte Verkehrsbeeinflussungsanlage, die z.B. bei Stoßzeiten so den Verkehr drosseln könnte", bestätigt die junge Landtagsabgeordnete ihre Aussage gegenüber VOL.AT.

"ÖVP ist bunt und vielfältig"

Eine Absage erteilt sie hingegen den Forderungen der Klimaaktivisten, geplante Großprojekte wie die S18 oder die Feldkircher Tunnelspinne abzublasen. "Hier müssen wir die Kirche schon im Dorf lassen. Und solange es keine besseren Vorschläge gibt, die ökologische und verkehrstechnische Interessen in Einklang bringen, halte ich natürlich an diesen Plänen fest", führt Metzler weiter aus.

"Protest sollte sich im gesetzlichen Rahmen bewegen"

"Primär gilt es jetzt, die Menschen so gut wie möglich zu unterstützen"

"Auch die Kritik an einem immer noch fehlenden Klimaschutzgesetz auf Bundesebene ist nachvollziehbar. Trotzdem müssen wir uns angesichts der aktuellen Situation, in der so viele Krisen gleichzeitig über die Bevölkerung hereinbrechen, bewusst werden, dass wir nicht alle Feuer gleichzeitig löschen können. Primär gilt es jetzt, die Menschen angesichts von Teuerung, Inflation und steigender Energiekosten so gut wie möglich zu unterstützen. Natürlich darf der Klimaschutz nicht zu kurz kommen", schließt die ÖVP-Politikerin. Und zeigt sich jederzeit offen für Gespräche mit den Klimaschützern. Und auch für Tempo 100 auf den heimischen Autobahnen.