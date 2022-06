Diese Nachrichten bekam Bernhard nach dem Coming Out-Bericht

Die positiven Rückmeldungen

Trotz dem Hass auf die Liebe das Positive sehen

Die eifrigen Glückwünsche sind Ausdruck dafür, dass immer mehr Vorarlberger die sexuelle Selbstbestimmung ihrer Mitmenschen respektieren. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass manche Menschen ihren Hass auf Homosexuelle ausleben. Öffentlich sichtbar wird dieser an den Regenbogen-Fahnen und Bänke, die regelmäßig zerstört werden. So auch am Dienstagmorgen beim Mädchenzentrum Amazone in Bregenz. "Ich habe die Flagge am Morgenfrüh um neun schön aufgehängt. Danach wurde sie abgerissen und vor die Tür geworfen", schildert Brigitte Stadelmann. "Es tut sich aber auch viel Positives", hält die Sozialarbeiterin fest. Auch Dünser ist von der Kraft es Positiven überzeugt. Der Rückhalt, den er von Bauern, Arbeitern, Büroangestellten und sogar einem Pfarrer erhalten hat, spricht für sich.