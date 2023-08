Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Wölfe: Schutz von Alpwirtschaft und Bevölkerung geht für Wallner vor

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag im Pressefoyer nach der Regierungssitzung den vor vier Tagen ausgestellten Entnahmebescheid für einen Wolf gerechtfertigt.

Paar aus dem Bregenzerwald in der Schweiz vermisst

Ein Mann und eine Frau aus Vorarlberg wurden in Grindelwald vermutlich von einer Eislawine verschüttet.

"Falscher-Polizist"-Trick: 80-jährige Bregenzerin um fast 20.000 Euro betrogen

Dieser Gastronom bringt neues Leben in den Ochsen

Im Dorf hat es sich schon länger herumgesprochen, jetzt ist es endlich fix: Ein neuer Gastronom übernimmt den Ochsen in Egg.

Pensionsanpassungen, die Folgen und die Rettung der "Säntis"

Ökonom und Verteilungsexperte Jakob Sturn vom Momentum Institut sowie Silvan Paganini, der das gesunkene Dampfschiff „Säntis“ vom Grund des Bodensees bergen will, sind am Dienstag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.