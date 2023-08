Pensionsanpassungen, die Folgen und die Rettung der "Säntis"

Ökonom und Verteilungsexperte Jakob Sturn vom Momentum Institut sowie Silvan Paganini, der das gesunkene Dampfschiff „Säntis“ vom Grund des Bodensees bergen will, sind am Dienstag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Jakob Sturn, Ökonom Momentum Institut

Um fast zehn Prozent sollen die Pensionen kommendes Jahr erhöht werden, berichten die VN in ihrer Dienstagsausgabe. Doch den Wertverlust durch die Teuerung könne das allein nicht ausgleichen. Das lege zumindest eine Analyse des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts nahe. Die Pensionen hätten allein in den vergangenen zwei Jahren dramatisch an Wert verloren, teilte Momentum am Montag mit. Jakob Sturn hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und der University of Illinois in den USA studiert. Seine Forschungsschwerpunkte beim Momentum Institut liegen auf den Themen Arbeitsmarkt, Löhne, Verteilung und Steuerpolitik. Am Dienstag ist der Experte zum Thema der Pensionsanpassungen zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Silvan Paganini, Präsident Schiffsbergeverein

Die Säntis war im Jahr 1933 etwa fünf Kilometer vor dem Schweizer Ufer des Bodensees absichtlich versenkt worden, aus Kostengründen. Seither liegt der Dampfer in über 200 Metern Tiefe auf dem Seegrund.

Im April hatte sich rund um Silvan Paganini ein Verein gegründet, der die „Säntis“ vom Grund des Bodensees bergen will. Als es zwischenzeitlich so aussah, als stünde genug Geld zur Verfügung, um das Wrack zurück an die Oberfläche zu holen, verwehrte das Schweizer Kulturamt Thurgau deren finanzielle Unterstützung für das Bergungsprojekt und neue Ideen waren gefragt. Eigentlich lief das daraufhin initiierte Crowdfunding nur bis zum 23. Juli. Doch mit der Aussicht auf weitere Spender wurde es verlängert. Bis zum morgigen Mittwoch müssen nun die fehlenden rund 36.000 Franken aufgetrieben werden. Über den aktuellen Stand informiert der Vereinsobmann Silvan Paganini in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 22. August 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Jakob Sturn (Ökonom Momentum Institut) und Silvan Paganini (Präsident Schiffsbergeverein „Säntis“)

Moderation: Magdalena Raos (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

