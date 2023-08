Dieser Gastronom bringt neues Leben in den Ochsen

Im Dorf hat es sich schon länger herumgesprochen, jetzt ist es endlich fix: Ein neuer Gastronom übernimmt den Ochsen in Egg.

Vom Schwimmbad zum Ochsen

Derzeit ist der neue Ochsen-Wirt noch Pächter des Kiosks im Bezauer Schwimmbad. Diese ist noch bis Anfang September geöffnet. "Die Saison mache ich jetzt noch fertig", erklärt Saša Telic gegenüber VOL.AT. Seit 2016 ist er im Schwimmbad tätig, wie er erklärt. Eine kurze Unterbrechung gab es: zwischendurch arbeitet er im Palast in Hohenems. Telic wohnt in Alberschwende und kommt ursprünglich aus Banja Luka im Norden von Bosnien-Herzegowina. Dort besuchter er auch eine Gastgewerbe-Schule.

Das neue Logo leuchtet von der Hauswand. ©VOL.AT/Mayer

Saša Telic übernimmt den Ochsen in Egg. ©handout/Privat

"Treffpunkt Ochsen"

Am Freitag, dem 25. August, will er das Lokal als "Treffpunkt Ochsen" eröffnen. Auch einen DJ hat er organisiert. Damit geht die lange Geschichte des Traditionsgasthauses in der Marktgemeinde weiter. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ochsen bereits im Jahr 1711. Im Obergeschoss befindet sich seit 2001 ein beliebtes China-Restaurant, das Lokal im unteren Bereich wird seit längerem als Bar bzw. Café geführt. Jahrzehntelang war die Familie Behmann an der Führung, so auch Wirtin Karla Behmann, die vor dem letzten Wirt – Andreas Meusburger – das Lokal führte. Ob als "Oxenstopp", "Ochsen" oder zuletzt als "BierEgg" – der Gasthof ist ein Fixpunkt in der Gemeinde.

Der Ochsen hat eine lange Geschichte in der Gemeinde. Ein altes Bild aus dem Archiv. ©Foto: Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek

Der Gasthof Ochsen heute. Oben im Haus befindet sich ein beliebtes Chinarestaurant. ©VOL.AT/Mayer

Auch eine kleine, feine Terrasse gehört zum Lokal im Erdgeschoss. ©VOL.AT/Mayer

Ein Treffpunkt – auch für Junge

Mit den beiden vorherigen Pächtern habe er nichts zu tun, erklärt Telic im VOL.AT-Telefongespräch. Ein langjähriger Mitarbeiter der Brauerei Egg brachte ihn auf die Idee, den Ochsen zu übernehmen, wie er erzählt. Dann sei der Besitzer, Norbert Meusburger, bei ihm vorbeigekommen. "Ich bin mit ihm schnell klargekommen", gibt der Gastronom zu verstehen. "Er wollte, dass das Lokal offenbleibt." Eine gemütliche Bar fehle am Abend sonst in Egg, auch für jüngere Bregenzerwälder. "Die Jungen haben nicht so viel, sie müssen nach Bregenz oder Dornbirn fahren, wenn sie sich mit Freunden treffen wollen", meint Telic gegenüber VOL.AT. Die zentrale Lage macht das Lokal für den neuen Wirt attraktiv. "Jetzt heißt es sowieso Treffpunkt Ochsen." Leute sollen vorbeikommen, um sich zu treffen, auch zum Feierabendbier.

Die zentrale Lage macht den Ochsen attraktiv. ©VOL.AT/Mayer

Gemütliche Lounge und Bar

Im Lokal wurde auch etwas umgebaut. Im hinteren Bereich soll es ab sofort eine gemütliche Lounge geben, weiter unten bei der Bar lässige Hocker und Stehtische. "Das Obere habe ich fast gleich gelassen, mit den alten Stühlen und Tischen. Unten habe ich neue Tische und Stühle gekauft", erklärt Saša Telic. Neben Cocktails, Bier und Co., hat er auch an die Verpflegung gedacht: "Es wird zwei verschiedene Sorten Pizza und zwei verschiedene Flammkuchen geben, verrät Telic. "Von Resch und Frisch, das ist unkompliziert." Und auch die Qualität passe: "Ich habe auch hier bei mir im Schwimmbad Resch und Frisch und die Leute sind alle zufrieden, es läuft ganz gut", verdeutlicht er. Leider gebe es im Lokal keinen Platz, um frische Speisen zuzubereiten: "Es gibt keine Küche unten, sonst würde ich es selber machen." So wird eben frisch aufgebacken.

Das Lokal eröffnet am 25. August neu. ©VOL.AT/Mayer

Das Konzept ähnelt laut dem neuen Wirt dem des Metzgerstübles in Mellau. "Sowas in diese Richtung. Am Freitagabend lasse ich die Jungen etwas länger feiern und an den anderen Tagen ist es eine gemütliche Bar mit Musik. Vielleicht auch mit Stand-up-Comedy oder Amateurmusik mit Anmeldung", schildert er seine Vision für den Ochsen. Er will auch etwas Besonderes bieten: "Wer zu Hause gerne Musik macht, kann kommen und es ausprobieren." Wenn die Musiker gut ankommen, werden sie wieder engagiert und bekommen eine Gage.

Der "Treffpunkt Ochsen" im Zentrum von Egg eröffnet am 25.08.2023. Auch ein DJ wird ab 19 Uhr im Lokal aufspielen.