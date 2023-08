"Falscher-Polizist"-Trick: 80-jährige Bregenzerin um fast 20.000 Euro betrogen

Eine 80-jährige Bregenzerin wurde Opfer eines Betrügers, der sich mithilfe des "Falscher-Polizist"-Tricks unrechtmäßigen Zugang zu ihrem Vermögen verschaffte.

Am 21. August 2023 wurde die Seniorin auf ihrem Haustelefon von einem bisher nicht identifizierten Mann kontaktiert, der sich als Angehöriger der Kriminalpolizei Bregenz ausgab. Unter dem Vorwand, Informationen über einen Einbruchsversuch am Vortag bereitzuhalten, gelang es dem Täter, die Frau in Unsicherheit zu versetzen. Später stellte sich der Betrüger als Bezirksinspektor vor und baute so weiteres Vertrauen auf. Über mehrere Telefonate, sowohl festnetzgebunden als auch mobil, wurde die Dame mit der Behauptung verunsichert, sie werde von einem verdeckten Ermittler überwacht, welchen sie sogar vor ihrem Haus bemerkte.