Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Tödlicher Unfall in Lauterach: Radfahrer von Lkw erfasst

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montag gegen 8.45 Uhr Uhr in Lauterach, ein Radfahrer wurde von einem Lkw erfasst.

all

all

self

self

"Wenn Leute unterwegs gewesen wären, gäbe es Tote"

Nach dem schweren Alko-Verkehrsunfall in Gaißau meldet sich der Einsatzleiter der Feuerwehr zu Wort.

all

all

self

self

Schweizer Rega-Hubschrauber zu Notfall in Höchst gerufen

Eine Person musste am Sonntagabend beim Beachvolleyballplatz am Bruggerloch in Höchst ärztlich versorgt werden.