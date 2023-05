"Wenn Leute unterwegs gewesen wären, gäbe es Tote"

Nach dem schweren Alko-Verkehrsunfall in Gaißau meldet sich der Einsatzleiter der Feuerwehr zu Wort.

Am Wochenende kam es in Vorarlberg zu zwei Verkehrsunfällen in Hard und Gaißau. Was auffiel: Beide Lenker waren alkoholisiert. Sie setzten sich mit rund zwei Promille hinters Steuer.