Medizinischer Notfall in Höchst - Schweizer Notruf gewählt.

Medizinischer Notfall in Höchst - Schweizer Notruf gewählt. ©VOL.AT

Medizinischer Notfall in Höchst - Schweizer Notruf gewählt. ©VOL.AT

Schweizer Rega-Hubschrauber zu Notfall in Höchst gerufen

Eine Person musste am Sonntagabend beim Beachvolleyballplatz am Bruggerloch in Höchst ärztlich versorgt werden.

Zu einem Assistenzeinsatz an die Grenze zur Schweiz wurde am späten Sonntagabend die Feuerwehr Höchst wegen eines medizinischen Notfalls gerufen. Eine Person musste ärztlich versorgt werden.

self all Open preferences.

Da es sich zwar um österreichischen Boden handelt, der Anrufer aber den Schweizer Notruf gewählt hatte, wurde die Rettung aus der Schweiz alarmiert, die ihrerseits erst den Einsatzort suchen musste und dann feststellte, dass sich dieser in Österreich befindet.

Grenzüberschreitender Einsatz

Die Aufgabe der Feuerwehr war es, eine Beleuchtung zu erstellen, die Straße zu sperren, den Hubschrauberlandeplatz für den Rega-Hubschrauber auszuleuchten und bei der Versorgung des Patienten mitzuhelfen.

Auch grenzüberschreitend konnte der Einsatz laut Feuerwehr Höchst gewohnt schnell und professionell abgewickelt werden.

Im Einsatz standen Rettung, Polizei und Feuerwehr Höchst und ein Notarzthubschrauber der Rega.