Tödlicher Unfall in Lauterach: Radfahrer von Lkw erfasst

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montag gegen 8.45 Uhr Uhr in Lauterach, ein Radfahrer wurde von einem Lkw erfasst.

Ein 51-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges fuhr am Montagmorgen auf der Vorarlbergerstraße (L190) in Lauterach in Fahrtrichtung Bregenz, als er im Kreuzungsbereich mit der Alten Landstraße (L16) sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen entlang der L190 in dieselbe Richtung.