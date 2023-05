Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Murenabgang in Tschagguns



Ein größerer Erdrutsch hat sich in der Nacht auf Dienstag oberhalb eines Wohnhauses in Tschagguns ereignet.

Zwangsehen in Vorarlberg: "Wusste nicht, ob sie es aus dem Haus schafft"

Erzwungene Ehen kommen in Vorarlberg selten vor, aber sie kommen vor, erzählen Beraterinnen.

Brutale Schlägerei im Zug: Mann gegen Kopf getreten

Zwei Jugendliche gingen betrunken auf mehrere Personen in einem Zug los.

Hoffnungsschimmer nach Hangrutsch in Hörbranz

Nach dem Erdrutsch in Hörbranz am Freitagabend hat Bürgermeister Andreas Kresser am Dienstag von einer "erfreulichen Entwicklung" berichtet.