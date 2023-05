Hangrutsch in Hörbranz und Halbzeit bei der SPÖ-Befragung

Am Dienstag sind der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser und die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Am Abend vom 28. April kam es in Hörbranz zu einem Hangrutsch im Bereich Hochreute. Insgesamt 39 Personen mussten aus den umliegenden Häusern evakuiert werden. Nach Begutachtung der Lage durch den Landesgeologen mithilfe einer Drohne, gab es im weiteren Verlauf zwar Entwarnung, doch werden erste detaillierte Messergebnisse mit Spannung erwartet. Am Dienstag spricht der Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser über den aktuellen Stand der Dinge und weiterführende Prognosen.

Die SPÖ-Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz hat am Dienstag ihre Halbzeit erreicht. Noch bis 10. Mai können die Parteimitglieder noch wählen, ob sie Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler an der Spitze der Sozialdemokratie sehen wollen. Zwischenergebnisse werden weiter keine veröffentlicht. Das heißt, es ist selbst unklar, wie hoch die Beteiligung sein könnte. Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle erklärt in einer Liveschalte, wie es weitergehen könnte. Denn rätselhaft ist vorerst auch, wie die Siegerin oder der Sieger die Partei wieder einen will.