Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Schwerpunktkontrolle: Drogen, gefälschte Ausweise

Wieso Dornbirn ein Drittel Vorarlbergs mit Trinkwasser versorgt

Weltwassertag: Stadtrat Markus Fäßler berichtet über den Wasserhaushalt in der Messestadt, die über ein 470 Kilometer starkes Leitungsnetz verfügt, und setzt sich für eine Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in öffentlicher Hand ein.

Politische Turbulenzen, Medizinal-Cannabis und Neues aus Sulz

Lindau: Jugendlicher mit Messer schwer verletzt

Am Samstagabend eskalierte ein Streit in Lindau: Ein 21-Jähriger stach auf einen 19-Jährigen ein.

So viele Vorarlberger sind in den Privatkonkurs geschlittert

Wie der KSV am Mittwoch mitteilt sind die Privatkonkurse in den ersten drei Monaten in Vorarlberg massiv angestiegen. Auch bei der Schuldenberatung merkt man einen deutlichen Anstieg an Beratungsanfragen.