Lindau: Jugendlicher mit Messer schwer verletzt

Am Samstagabend eskalierte ein Streit in Lindau: Ein 21-Jähriger stach auf einen 19-Jährigen ein.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von je drei bis vier junger Männer. Ein 21-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, einen 19-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Die beiden Gruppierungen gerieten zunächst in einem Club in Lindau aneinander. Hier kam es bereits zu körperlichen Auseinandersetzungen. Nachdem sich die eine Gruppe aus dem Club entfernt hatte, verabredeten sich die Kontrahenten gegen 03:00 Uhr in der Rickenbacher Straße zu einer erneuten Aussprache, welche dann allerdings schnell wieder eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zunächst zu gegenseitigen Faustschlägen und Tritten. Ein 21-jähriger Mann zog schließlich ein Messer und stach damit mehrfach auf einen 19-Jährigen ein, welcher dadurch im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt wurde. Ein weiterer Beteiligter wurde ebenfalls mit dem Messer verletzt, allerdings trug er nur leichte Verletzungen davon. Im Anschluss flüchteten die Aggressoren zu Fuß.

Lebensbedrohlicher Zustand konnte stabilisiert werden

Der schwer verletzte 19-jährige Mann wurde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt. Sein zunächst lebensbedrohlicher Zustand konnte stabilisiert werden.

Die Kriminalpolizeistation Lindau nahm noch am gleichen Tag die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten auf. Durch umfangreiche Vernehmungen und Spurenauswertungen identifizierten die Ermittler mittlerweile alle Beteiligten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten einen Haftbefehl für den 21-jährigen Haupttatverdächtigen. Beamte nahmen den Mann Dienstagmittag in Lindenberg fest und führten ihn dem Ermittlungsrichter vor. Dieser hielt den Haftbefehl aufrecht und in Vollzug. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bereits am Tag zuvor kam es zu einer Messerattacke in Lindau - es ist der zweite versuchte Totschlag innerhalb weniger Tage. Die Taten sollen aber in keinem Zusammenhang stehen.

20-Jähriger attackiert Jugendlichen mit Messer: Ein 20-Jähriger soll am Freitagabend in Lindau einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei nahm ihn am Samstag fest, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall am Hals und im Gesicht verletzt.

Die beiden jungen Männer seien am Freitag mit einer größeren Gruppe Jugendlicher am Bodensee feiern gewesen. Der 20-Jährige soll den Jüngeren zunächst beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei schlugen sich die beiden daraufhin gegenseitig, bevor der Ältere ein Messer zog und versuchte in Richtung des 16-Jährigen zu stechen. Andere Jugendliche griffen ein und hinderten den 20-Jährigen daran, den Jüngeren weiter mit dem Messer zu attackieren, heißt es in der Mitteilung. Erst am nächsten Tag zeigte der Jugendliche den 20-Jährigen bei der Polizei an.