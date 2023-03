Die tropische Riesenzecke ist im Ländle angekommen

Bereits 2018 wurde die subtropische Zeckenart Hyalomma marginatum in Österreich nachgewiesen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie in Vorarlberg auftaucht.

Die erste tropische Riesenzecke wurde Ende Jänner in Vorarlberg entdeckt. Sie tauchte ausgerechnet in den Pausenräumen der inatura in Dornbirn auf, wie Biologe und Fachberater Klaus Zimmermann erklärt.