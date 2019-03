Gefährliche Riesen-Zecke bald auch in Vorarlberg?

Kürzlich wurde erstmals in Österreichs die gefährliche subtropische Zeckenart Hyalomma marginatum nachgewiesen. Auch in Vorarlberg könnte sie bald auftauchen.

Verbreitung auch in Vorarlberg möglich

Hyalomma marginatum ist hauptsächlich im Mittelmeerraum, Asien und Nordafrika angesiedelt. Bisher stand den mit Zugvögeln mitreisenden Larven und Nymphen unser Klima im Weg. Nach dem überdurchschnittlich warmen Sommer wurden aber zuvor schon erste Funde der Zeckenart in adulten Stadien aus Deutschland gemeldet. Nun wurde erstmals ein geschlechtsreifer Parasit in Österreich entdeckt – von aufmerksamen Pferdebesitzern aus dem Raum Melk. Für den Vorarlberger Biologen Klaus Zimmermann von der Inatura Dornbirn ist es laut ORF-Bericht nur eine Frage der Zeit, bis sie auch in Vorarlberg auftaucht.