Die kuriosen Luxuswünsche der Superreichen im Gstaad Palace

Einblick in die Welt der Superreichen: Das Gstaad Palace erfüllt nicht nur außergewöhnliche Gästewünsche, sondern gewährt auch spannende Einblicke in die kuriosen Bedürfnisse der High Society.

Das Gstaad Palace liegt in der Schweiz und steht nicht nur für Luxus und Eleganz, sondern auch für seine Bereitschaft, auf die außergewöhnlichsten Wünsche seiner Gäste einzugehen. Andrea Scherz, der Direktor des renommierten Hotels, das 1913 erbaut und seit 1938 in Familienbesitz ist, hat in einem Interview mit der "NZZ" einige der bemerkenswertesten Anfragen seiner Besucher geteilt.