Die 10 besten Asia-Restaurants im Bezirk Dornbirn

Ob Ente, Sushi oder Wok-Gerichte: Die asiatische Küche hat vielseitige Köstlichkeiten zu bieten. Hier sind die zehn beliebtesten Asia-Restaurants, die im Bezirk Dornbirn besonders leckeren Spezialitäten servieren.

Bambusgarten in Hohenems

Der Bambusgarten in Hohenems bietet chinesische und thailändische Spezialitäten à la carte und als reichhaltiges Buffet. Ob Suppen, Fleisch- und Gemüsegerichte oder Sushi und Maki - das Restaurant serviert verschiedenste asiatische Delikatessen. Außerdem bietet das Restaurant ein reichhaltiges Buffet.

Speisen

Kleines Sushi-Set (7 Stück Sushi und 4 Stück Maki): 14,80 €

(7 Stück Sushi und 4 Stück Maki): 14,80 € California-Maki (6 Stück): 8,20 €

(6 Stück): 8,20 € Fau Sun Duck (Knusprige Ente mit geb. Gemüse und pikanter Sauce; scharf): 18,90 €

(Knusprige Ente mit geb. Gemüse und pikanter Sauce; scharf): 18,90 € Acht Schätze Ente mit drei Sorten Fleisch und knusprige Ente; scharf): 18,90 €

mit drei Sorten Fleisch und knusprige Ente; scharf): 18,90 € Mandel-Chicken (Knuspriges Hühnerfilet in Mandeln): 17,90 €

(Knuspriges Hühnerfilet in Mandeln): 17,90 € TI PAN Beef (Rindfleisch mit Zwiebeln, Paprika und Knoblauch; scharf): 18,90 €

(Rindfleisch mit Zwiebeln, Paprika und Knoblauch; scharf): 18,90 € „XO Garnelen“ (Gebratene Riesengarnelen mit Gemüse und „XO“-Sauce): 21,90 €

(Gebratene Riesengarnelen mit Gemüse und „XO“-Sauce): 21,90 € Avocado-Salat: 7,90 €

7,90 € Lammfleisch mit rotem Curry und Kokosmilch: 20,90 €

und Kokosmilch: 20,90 € Gebratenes Saison-Gemüse: 10,90 €

10,90 € Gebratene Nudeln mit Gemüse: 10,90 €

10,90 € Gebackene Banane mit Honig: 5,90 €

5,90 € Chinesischer Früchtesalat: 5,90 €

Wichtige Infos

Ob Suppen, Fleisch- und Gemüsegerichte oder Sushi und Maki - im Restaurant werden verschiedenste asiatische Spezialitäten serviert. ©Screenshots Bambusgarten (www.bambusgarten-hohenems.com)/Canva (Symbolbilder)

CHINA GARTEN in Lustenau

Das Restaurant CHINA GARTEN in Lustenau bietet eine vielfältige Auswahl an asiatischen Speisen. Auf der umfangreichen Speisekarte steht alles von Sushi und Suppen über knusprige Ente und andere Fleischgerichte bis hin zu vegetarischen Speisen. Auch hier können Gäste durch das Buffet verschiedenste asiatische Speisen genießen.

Speisen

Mittagsbuffet (Dienstag bis Samstag von 11:30 bis 14:00 Uhr): 14,90 €

(Dienstag bis Samstag von 11:30 bis 14:00 Uhr): 14,90 € Abendbuffet (Dienstag bis Sonntag von 17:30 bis 22:00 Uhr): 24,90 €

(Dienstag bis Sonntag von 17:30 bis 22:00 Uhr): 24,90 € Acht Schätze: 14,90 €

14,90 € Gebratene Garnelen mit Knoblauch und Chili: 17,90 €

mit Knoblauch und Chili: 17,90 € Lachs-Teriyaki: 17,90 €

17,90 € Hausgemachte Frühlingsrollen (mit Hühnerfleisch, 2 Stk.): 4,90 €

(mit Hühnerfleisch, 2 Stk.): 4,90 € Vegetarische Mini-Frühlingsrollen (6 Stk.): 3,80 €

(6 Stk.): 3,80 € Sauer-scharfe Suppe (pikant): 3,80 €

(pikant): 3,80 € Gebr. Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse: 10,90 €

und Gemüse: 10,90 € Knusprige Ente mit Knoblauch Sauce: 15,90 €

mit Knoblauch Sauce: 15,90 € Kappa-Maki (Gurken, 8 Stk.): 5,50 €

(Gurken, 8 Stk.): 5,50 € Sushi-Mix klein (6 Sushi, 4 Maki): 14,90 €

klein (6 Sushi, 4 Maki): 14,90 € Koreanisches Bulgogi-Rindfleisch: 15,90 €

15,90 € Vegetarisches WOK-Gemüse mit rotem Thai-Curry: 12,50 €

mit rotem Thai-Curry: 12,50 € Gebackene Bananen mit Honig: 5,50 €

5,50 € Lychee-Kompott: 5,50 €

Wichtige Infos

Von Sushi und Suppen über knusprige Ente bis hin zu vegetarischen Speisen finden hier alle das Passende. ©Screenshots CHINA GARTEN (www.chinagarten-lustenau.at)/Canva (Symbolbilder)

GANBEI Asian Cuisine in Dornbirn

Von außergewöhnlichen Sushi-Kreationen bis zu klassisch zubereiteten Suppenspezialitäten: Das GANBEI in Dornbirn bietet eine Mischung aus thailändischen, japanischen und chinesischen Spezialitäten. Die Spezialität des Hauses ist Sushi - in kunstvoller Vielfalt.

Speisen

Kappa Maki mit Gurken (8 Stk.): 5,90 €

mit Gurken (8 Stk.): 5,90 € California Sesam Maki mit Avocado, Lachs und Sesam (8 Stk.): 9,90 €

mit Avocado, Lachs und Sesam (8 Stk.): 9,90 € Sake-Maguro-Sushi-Mix mit Lachs-Sushi (4 Stk.)Thunfisch-Sushi (4 Stk.) und Maki (6 Stk.): 21,90 €

mit Lachs-Sushi (4 Stk.)Thunfisch-Sushi (4 Stk.) und Maki (6 Stk.): 21,90 € Menü Ganbei mit einer scharfen Tom Yam Gung-Suppe (Suppe mit Garnelen, Chili, Lemongrass und Galgant), einer Vorspeisenplatte (2 Frühlingsrollen, 2 Hühnerspieße, 2 Fischfilets,

2 knusprige Garnelen, Thai Ananas-Salat), einer Sushi-Platte (4 Lachs-, 4 Thunfisch-, 2 Garnelen-, 2 Kingfisch-, 2 Butterfisch-Nigiri Sushi, 4 Tekka-, 4 California Sesam-, 4 California Kaviar-Maki) und ofenfrischen Waffeln (mit Grünteeeis und Banane) als Dessert: 45 € pro Person

Wichtige Infos

Das Ganbei begeistert mit bekannten asiatischen Klassikern und kreativen Neuschöpfungen. ©Screenshots Ganbei (www.ganbei.at)/Canva (Symbolbild)

Engel Wang Fu in Lustenau

Das Engel Wang Fu in Lustenau begeistert seine Gäste mit Delikatessen aus Thailand, Japan und China. Seit 2008 bietet das Restaurant für alle Fans der asiatischen Küche ein Buffet, Grill- und Wokspezialitäten und Sushi. Zum Essen gibt es auch eine umfangreiche Getränkekarte - von Kaffee und Tee über Cocktails und Longdrinks bis hin zu Weinen und Bieren ist alles dabei.

Speisen

Mittagsmenü (Montag und Mittwoch bis Freitag): ohne Grill 16,90 €, mit Grill 20,90 €, für Kinder (7 bis 12 Jahre) 12,00 €

ohne Grill 16,90 €, mit Grill 20,90 €, für Kinder (7 bis 12 Jahre) 12,00 € Abendmenü (täglich) / Mittagsmenü (Samstag, Sonntag und Feiertage): ohne Grill 26,90 €, mit Grill 36,90 €, für Kinder (7 bis 12 Jahre) 16,00 €

Wichtige Infos

Das Buffet des Engel Wang Fu bietet eine vielseitige Auswahl aus der asiatischen Küche. ©Screenshots Engel Wang Fu (www.wangfu.at)/Canva (Symbolbilder)

Lucky Dragon in Dornbirn

Das Restaurant Lucky Dragon in Dornbirn bietet neben seinem üppigen Buffet eine überschaubare, aber trotzdem vielfältige Speisekarte - von Rind, Huhn und Ente über Sushi und Maki bis hin zu Nudelgerichten ist alles dabei. Besonders das Buffet ist bei Gästen beliebt. Hier gibt es täglich mittags und abends verschiedene traditionelle asiatische Speisen von der Mini-Frühlingsrolle über gebackene Shrimps bis hin zu knuspriger Ente, Hühnerfleisch-Curry und Teppanyaki.

Speisen

Vegetarische Mini-Frühlingsrolle: 3,80 €

3,80 € Vorspeisenteller für drei Personen (mit Frühlingsrollen, Spareribs, Shrimps und Wantan): 16,90 €

(mit Frühlingsrollen, Spareribs, Shrimps und Wantan): 16,90 € Sauer-scharfe Suppe: 3,80 €

3,80 € Rindsfleisch Sha Cha mit Gemüse: 14,90 €

mit Gemüse: 14,90 € Hühnerfleisch nach Thai Art mit Kokusmilch (scharf): 15,90 €

mit Kokusmilch (scharf): 15,90 € Ente Süß-Sauer mit Ananas: 15,90 €

mit Ananas: 15,90 € Garnelen mit Lauch: 18,90 €

mit Lauch: 18,90 € Eierreis gebraten (Beilage): 3,50 €

(Beilage): 3,50 € Nudeln mit Gemüse gebraten (Beilage): 3,90 €

(Beilage): 3,90 € Kleines Sushi-Set (mit 3 Stk. Lachssushi, 3 Stk. Lachsmaki, 3 Stk. Gurkenmaki und 2 Stk. Avocadomaki): 9,90 €

(mit 3 Stk. Lachssushi, 3 Stk. Lachsmaki, 3 Stk. Gurkenmaki und 2 Stk. Avocadomaki): 9,90 € Gebackene Bananen in Honig mit Vanilleeis: 5,50 €

Wichtige Infos

Das Restaurant bietet eine überschaubare, aber trotzdem vielfältige Speisekarte. ©Screenshot Lucky Dragon (www.luckydragon.at)/Canva (Symbolbilder)

Asiatisches Restaurant EAT in Lustenau

Das Restaurant EAT in Lustenau erfreut seine Gäste mit authentischen Geschmackserlebnissen aus China, Thailand und Indonesien. Von Vorspeisen, Salaten und Suppen über verschiedenste Fleischgerichte mit Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch sowie Ente bis hin zu Meeresfrüchten gibt es hier jede Menge verschiedene Speisen zu genießen. Natürlich gibt es auch Nudel- und Reisgerichte sowie verschiedene Beilagen und Desserts. Auf der Speisekarte finden sich auch mehrere fleischlose Gerichte, wie etwa das Buddha- Gericht (Gemüse aus dem Wok für 11,80 €).

Speisen

Mittagsmenü (Montag bis Freitag von 11:30 - 13:45 Uhr, inkl. Vorspeise und einer Portion Reis): je nach Gericht 9,50 € bis 14,00 €

(Montag bis Freitag von 11:30 - 13:45 Uhr, inkl. Vorspeise und einer Portion Reis): je nach Gericht 9,50 € bis 14,00 € Frühlingsrolle (hausgemachte Frühlingsrolle mit Kraut, Karotten und Hackfleischfüllung): 5,50 €

(hausgemachte Frühlingsrolle mit Kraut, Karotten und Hackfleischfüllung): 5,50 € Knusprige Hummerchips : 3,80 €

: 3,80 € Wan-Tan-Suppe (gefüllte Hühnerfleischtaschen in Hühnerbrühe mit Gemüse und Wein): 5,50 €

(gefüllte Hühnerfleischtaschen in Hühnerbrühe mit Gemüse und Wein): 5,50 € Szechauns Schönheit (gebratenes Schweinefleisch mit Gemüse): 12,80 €

(gebratenes Schweinefleisch mit Gemüse): 12,80 € Mongolisches Rind mit Wein, Zwiebeln und Lauch (pikant): 23,80 €

mit Wein, Zwiebeln und Lauch (pikant): 23,80 € Acht-Schätze-Ente (knusprige Ente auf gebratenem Rind-, Hühner- und Schweinefleisch mit Gemüse): 18,00 €

(knusprige Ente auf gebratenem Rind-, Hühner- und Schweinefleisch mit Gemüse): 18,00 € Scharfe Garnelen mit verschiedenen Gemüsesorten und Cashewnüssen auf heißer Pfanne: 24,80 €

mit verschiedenen Gemüsesorten und Cashewnüssen auf heißer Pfanne: 24,80 € Indisches Gemüse (Gemüse im Wok mit indischem Curry gebraten; vegetarisch): 11,80 €

(Gemüse im Wok mit indischem Curry gebraten; vegetarisch): 11,80 € Goldene Streifen (Curry-Nudeln mit feinem Gemüse und Ei): 10,50 €

(Curry-Nudeln mit feinem Gemüse und Ei): 10,50 € Frühling in Hongkong (pikantes Wok-Gericht mit Garnelen, Huhn und Gemüse): 19,80 €

Wichtige Infos

Auf der Speisekarte des Restaurants stehen verschiedenste asiatische Köstlichkeiten. ©Screenshot EAT (www.eat-lustenau.at)/Canva (Symbolbilder)

ShaoKao Grill & Wine Restaurant in Dornbirn

Im ShaoKao Grill & Wine Restaurant in Dornbirn werden verschiedene von der asiatischen und italienischen Küche inspirierte Gerichte serviert - vor allem Fleisch und Fisch vom Grill. Der Name des Restaurants kommt von den kleinen mobilen Grillküchen in China, die als Shao Kao bezeichnet werden. Im Restaurant in Dornbirn wird nämlich auch auf einfache und ursprüngliche Zubereitung sowie unverfälschten Geschmack Wert gelegt. Ob Fisch, Beef, Lamm, Ente oder Huhn - hier wird alles auf metallenem Rost über offenem Feuer zubereitet. Außerdem gibt es zudem Suppen, Salate, chinesische Tapas, Jiaozi, hausgemachte Nudeln und glutenfreie Reisnudeln, Reisschalen sowie Sushi, Maki und Sashimi.

Speisen

Tom Yum Gung (thailändische Tom Yum Suppe mit Riesengarnelen, grünen Bohnen, Datteltomaten, Zitronengras, Koriander und Chili; sehr scharf): 8,90 €

(thailändische Tom Yum Suppe mit Riesengarnelen, grünen Bohnen, Datteltomaten, Zitronengras, Koriander und Chili; sehr scharf): 8,90 € Vorspeisenplatte für 2 Personen (knusprige Sepia, Lammspieße, gegrillte Rindfleischstücke, knusprige Hühnerflügel, serviert mit gemischtem Ananassalat): 28,00 €

(knusprige Sepia, Lammspieße, gegrillte Rindfleischstücke, knusprige Hühnerflügel, serviert mit gemischtem Ananassalat): 28,00 € Jiaozi nach Art des Hauses (Teigtaschen mit Schweinefleisch, Garnelen und chinesischem Bärlauch): 5 Stück für 5,80 €, 10 Stück für 11,00 €

(Teigtaschen mit Schweinefleisch, Garnelen und chinesischem Bärlauch): 5 Stück für 5,80 €, 10 Stück für 11,00 € Bratnudeln mit gegrilltem Lachs, Knoblauch-Ingwerbutter und Gemüse: 14,90 €

Knoblauch-Ingwerbutter und Gemüse: 14,90 € Reisnudeln mit Zitronengrashuhn und Gemüse: 14,90 €

und Gemüse: 14,90 € Sushi-Mix Klein (5 Nigiri Sushi, 6 Maki): 13,50 €

(5 Nigiri Sushi, 6 Maki): 13,50 € Garnelen mit Fisch-Mix (gegrilltes Doradefilet, Lachs und Garnelen mit Thai Chili-Koriander-Sauce, dazu Gemüse und Reis): 35,00 €

(gegrilltes Doradefilet, Lachs und Garnelen mit Thai Chili-Koriander-Sauce, dazu Gemüse und Reis): 35,00 € Ribeye-Steak mit frischem Gemüse und Beilage: 36,00 €

mit frischem Gemüse und Beilage: 36,00 € Grillhuhn "Shao Kao" (Shaokao-Spezial-Grillhuhn mit Krautsalat und Pommes frites): 15,90 €

Wichtige Infos

Ob Fisch, Beef, Lamm, Ente oder Huhn - hier wird alles auf metallenem Rost über offenem Feuer zubereitet. ©Screenshots ShaoKao (www.shaokao.at)/Canva (Symbolbilder)

YUME in Hohenems

Das YUME in Hohenems bietet eine große Auswahl an authentischen japanischen Gerichten. Hier dreht sich alles um Sushi in diversen Variationen. Die Speisekarte verwöhnt aber auch Ramen-Fans. Die Naruto Ramen Pork Cha Siu (21,80 €) ist ein Favorit der Gäste.

Speisen

Veganer Yasai-Teller mit acht verschiedenen Veggie-Nigiri und acht Veggie-Maki: 15,90 €

mit acht verschiedenen Veggie-Nigiri und acht Veggie-Maki: 15,90 € Spicy Gyu Filet (geschnetzeltes Rinderfilet mit Paprika, Zwiebeln und Erdnüssen in Chilisauce: 24,90 €

(geschnetzeltes Rinderfilet mit Paprika, Zwiebeln und Erdnüssen in Chilisauce: 24,90 € Thuna-Set mit einem Mix aus Sashimi (4 St.), Nigiri (8 St.) und Maki (8 St.): 27,50 €

Wichtige Infos

Das YUME besticht durch eine breite Auswahl an japanischen Speisen. ©Screenshots YUME (www.yume-japanisches-restaurant.at)/Canva (Symbolbilder)

Lemongrass in Hohenems

Das Restaurant Lemongrass in Hohenems begeistert seine Gäste mit über 130 verschiedenen Speisen aus der chinesischen, thailändischen und japanischen Küche. Von Vorspeisen, Suppen und Salaten über Fleischgerichte mit Hühnerfleisch, Rindfleisch, Ente, Kalb oder Lammfleisch bis hin zu Fisch und Meeresfrüchten sowie Nudel- und Reisgerichten ist alles dabei. Genuss ohne Fleisch gibt es zum Beispiel mit dem Wok-Gemüse mit Cashewnüssen (15,90 €) oder dem Gemüse mit rotem Curry und Tofu (scharf; 15,90 €).

Speisen

Mittagsmenü (von Montag-Freitag von 11:30 bis 14:00 Uhr, inkl. Vorspeise und gedämpftem Reis): je nach Gericht 12,50 € bis 15,50 €

(von Montag-Freitag von 11:30 bis 14:00 Uhr, inkl. Vorspeise und gedämpftem Reis): je nach Gericht 12,50 € bis 15,50 € Frühlingsrolle: 5,50 €

5,50 € Vegetarische Frühlingsrolle: 5,50 €

5,50 € Miso-Suppe: 5,50 €

5,50 € Hühnerfleisch mit Wok-Gemüse: 14,90 €

14,90 € Hühnerfleisch mit grünem Curry und Gemüse (scharf): 16,90 €

16,90 € Rindfleisch nach koreanischer Art: 17,90 €

17,90 € Knusprige Ente mit Sojasprossen: 19,90 €

19,90 € Kalbfleisch mit Gemüse auf heißer Platte (scharf): 19,90 €

19,90 € Lammfleisch mit Gemüse (pikant): 23,90 €

23,90 € Gebr. Gemüse im Tofu & grüner Curry (scharf): 15,90 €

15,90 € Nudeln mit Gemüse: 11,90 €

11,90 € Gebr. Reis mit Garnelen: 21,90 €

21,90 € Lachsfilet mit Teriyaki-Sauce: 17,90 €

Wichtige Infos

Von Vorspeisen, Suppen und Salaten über Fleischgerichte bis hin zu Fisch und Meeresfrüchten sowie Nudel- und Reisgerichten ist alles dabei. ©Screenshots Lemongrass (www.asia-lemongrass.at)/Canva (Symbolbilder)

Nian Nian Hao in Dornbirn

Das Restaurant Nian Nian Hao in Dornbirn hat sich besonders mit seinem umfangreichen "All you can eat"-Buffet einen Namen gemacht. Das Buffet bietet zahlreiche asiatische Spezialitäten: Von verschiedenen Vorspeisen sowie Sushi und Maki über verschiedenste warme Speisen bis hin zu leckeren Desserts, wie zum Beispiels Muffins, Kuchen und Eis, ist alles dabei. Natürlich gibt es die Gerichte des Hauses auch à la carte. Zudem können alle Speisen mit nach Hause genommen werden.

Speisen

Mittagsbuffet (von Montag bis Samstag (außer feiertags) von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr): 13,50 € pro Person

(von Montag bis Samstag (außer feiertags) von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr): 13,50 € pro Person Abendbuffet (von Mittwoch bis Sonntag von 17:45 Uhr bis 21:45 Uhr sowie Mittagsbuffet sonntags und feiertags von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr): 19,50 € pro Person

(von Mittwoch bis Sonntag von 17:45 Uhr bis 21:45 Uhr sowie Mittagsbuffet sonntags und feiertags von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr): 19,50 € pro Person Spar-Tipp: Bei Selbstabholung von Speisen gibt es ab 30 € rund 20 Prozent Rabatt, außer bei Menüs und dem Buffet.

Wichtige Infos

Das Herzstück des Restaurants ist zweifellos das üppige Buffetangebot. ©Screenshots Nian Nian Hao (www.niannianhao.at)/Canva (Symbolbilder)