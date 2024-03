Eine besondere Mischung: Asiatische & italienische Küche im ShaoKao Grill & Wine Restaurant in Dornbirn

Im ShaoKao Grill & Wine Restaurant Dornbirn werden verschiedene von der asiatischen und italienischen Küche inspirierte Gerichte serviert - vor allem Fleisch und Fisch vom Grill.

Der Name des Restaurants kommt von den kleinen mobilen Grillküchen in China, die als Shao Kao bezeichnet werden. Im Restaurant in Dornbirn wird nämlich auch auf einfache und ursprüngliche Zubereitung sowie unverfälschten Geschmack Wert gelegt.