Deutscher Snowboarder (64) stirbt nach Kollision auf der Piste

Ein 64-jähriger deutscher Snowboarder verstarb im Skigebiet Nauders in Tirol nach einem Zusammenstoß mit einem 16-jährigen dänischen Skifahrer.

Am Montagnachmittag kam es im Skigebiet Nauders zu einem schweren Unfall. Ein 64-jähriger Snowboarder aus Deutschland und ein 16-jähriger Skifahrer aus Dänemark stießen auf der blauen Piste Nummer zwei zusammen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb der Snowboarder noch an der Unfallstelle, da er so schwere Verletzungen erlitt. Laut der österreichischen Polizei gegen 15Uhr.