Deutsche Skifahrerin (24) bei Kollision in Lech verletzt

Am Sonntagvormittag ereignete sich in Lech ein Skiunfall auf der blauen Piste Nr. 235. Eine 24-jährige deutsche Skifahrerin stürzte nach einer Kollision mit einer unbekannten Skifahrerin.

Am 17.12.2023 gegen 11.40 Uhr fuhr eine 24-jährige Skifahrerin aus Deutschland in Lech auf der blauen Piste Nr. 235 von der Bergstation "Steinmähder" talwärts. Etwa 50 Meter unterhalb der "Hütte 1" fuhr eine unbekannte Skifahrerin auf sie auf, wodurch sie zu Sturz kam und sich am Kiefer unbestimmten Grades verletzte.