Der Wald ruft! Heute startet die 75. Dornbirner Herbstmesse

Mit der großen Sonderschau "Der Wald ruft!" startet die Herbstmesse ab heute bis 10. September in ihre 75. Auflage.

Die Sonderschau "Der Wald ruft!" zeigt, wie dieser Raum Lebensqualität und ökologische Verantwortung fördert. Die Sonderschau bietet einen Einblick in die verschiedenen Aspekte des Waldes: Von traditioneller Holzverarbeitung bis zu modernen Technologien und erneuerbarer Energiegewinnung. In Halle 7 und im Freigelände Süd präsentieren Forstbetriebe und AusstellerInnen aus ganz Vorarlberg den Wald in seiner ganzen Vielfalt.