75. Jubiläum: Was die Herbstmesse zu bieten hat

Die Herbstmesse gibt es schon zum 75. Mal. Das Jubiläum wird gehörig gefeiert. Mit einer Sonderschau und spannendem Spezialprogramm.

Im Jahr 1949 wurde die Herbstmesse gegründet. Seither hat sie sich gewandelt. Was damals als Export- und Musterschau begann, ist heute eine führende Plattform für Wirtschaft, Innovation und Begegnung.

Was nicht fehlen darf

Mehrere Hundert Aussteller erwarten dieses Mal die Besucher im Messequartier. Die Themenbereiche reichen dabei wieder von Wohnen über Gesundheit bis hin zu Familie und Genuss. Hier werden jeweils die neuesten Trends und Produkte vorgestellt. Neben altbewährten Messeklassikern wie den Burgenländer Winzern, der Modeschau und dem Messehennele gibt es auch einiges an Neuem zu entdecken. Auch der vom 23.08. bis 16.09. in der Halle 14 gastierende Pop-up-Store von Berufskleidungs-Hersteller "Engelbert Strauss" wird in die Messe eingebunden. Zudem gibt es die unterschiedlichen Trachten aus dem Ländle zu sehen: Der Landestrachtenverein ist mit von der Partie und feiert auch ein Kindertrachtenfest.