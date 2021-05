Der Klimawandel wirkt sich auch auf Allergiker aus

Dr. Michaela Ranta, Oberärztin der Abteilung für „Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie“ des LKH Feldkirch hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über Allergien in Zusammenhang mit Klimawandel und auch Corona-Impfungen gesprochen.

Verstärkt Klimawandel Allergien?

Wie bekämpft man Allergien?

Symptome von Allergien seien medikamentös sehr gut zu behandeln, sagt Dr. Ranta. Wesentlich sei es den sogenannten Etagenwechsel zu verhindern. Darunter versteht man den Wechsel der Pollenallergie, die sich in Nase und Augen äußert, hinunter in die Lunge, wo sie zu einem allergischen Asthma werden kann. Die Immuntherapie ist geeignet um diesen Etagenwechsel zu verhindern, so die Oberärztin. Wichtig sei im Vorfeld die richtige Diagnostik, für die sich Allergiker an entsprechende Fachärzte wenden sollten.