"Ich bin vom Gesetz her Personalchef in Bregenz"

Bürgermeister Michael Ritsch bezog am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" Stellung zu den Vorwürfen er betreibe Postenschacher in Bregenz, und warum er seine Personalentscheidungen getroffen hat.

Personalchef

An erster Stelle stehe für ihn, so Ritsch, dass er als Personalchef der Stadt auf höchster Ebene ein Team habe, mit dem er nach seinen Vorstellungen zusammenarbeiten könne. Sein Ziel sei es gewesen, eine Struktur zu schaffen, mit der er die nächsten zehn Jahre zusammenarbeiten könne.

Dass es der ÖVP in Bregenz schwerfalle zu akzeptieren, nach 30 Jahren nicht mehr zu entscheiden, könne er durchaus verstehen. Kritik an ihm selbst sei er gewohnt, damit habe er auch kein Problem, meint Ritsch. Er stelle sich aber vor seine Mitarbeiter, die öffentlich nicht attackiert werden sollten. In 25 Jahren als Oppositionspolitiker in Bregenz habe er nie Personalentscheidungen seines Vorgängers Markus Linhart öffentlich kritisiert, hält Ritsch fest.

Spiel der freien Kräfte

Ritsch ist nach wie vor überzeugt, dass seine Vorstellung vom "Spiel der freien Kräfte" in Bregenz funktioniert. Er sei sich bewusst, dass er bei jedem Thema um Mehrheiten kämpfen müsse, in manchen Fällen auch zur Kenntnis nehmen muss, dass er diese Mehrheiten nicht bekommt. Auf kommunaler Ebene sei diese Art der Politik aber der richtige Weg.

Nächste Projekte in Bregenz

Neben der Personaldiskussion habe man einiges auf den Weg gebracht freut sich Ritsch. So stehen in Bregenz in nächster Zeit einige Projekte an, einige davon auch Langzeitprojekte, die er von seinem Vorgänger übernommen habe und nun zu Ende bringen könne, so der Bürgermeister.