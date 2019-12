Dasta: Totalüberwachung auf WhatsApp

Mit der neuen App "Dasta" kann man seine Kontakte auf WhatsApp ausspionieren.

"X geht gerade online"

Die App "Dasta - tracker for Whatsapp" für iOS und Android überwacht im Hintergrund permanent die Online-Zeiten von WhatsApp-Nutzerin und stellt diese dann in der App als Grafik zur Verfügung. Zudem kann man auch Popup-Nachrichten wie "X, Y geht gerade online" aktivieren.

Achtung! Abo verlängert sich automatisch

"Dasta" ist in der Basis-Version gratis. Wer mehr als einen Nutzer beobachten will, zahlt 11 Euro. Die Abo-Preisen sind unterschiedlich. Achtung: Das Abo verlängert sich automatisch. In der Vergangenheit gab es schon andere Apps, die sich die Schwachstelle von WhatsApp - vor allem zur Freude von "Stalkern" - zu Nutze machten. Ein Geschäftsmodell baute damit aber noch niemand auf.