Kettenbrief verunsichert WhatsApp-Nutzer

Auf WhatsApp geht der ominöse "Martinelli"-Virus um. Wieder mal...

"Morgen soll ein Video auf WhatsApp kommen, genannt martinelli. Bitte nicht öffnen. Er hackt Dein Telefon an kann nicht mehr repariert werden." Diese Malware-Warnung wird gerade auf WhatsApp millionenfach verbreitet. Sicherheitsexperten raten dazu, diese Nachricht sofort zu löschen (kein Antworten, kein Weiterleiten).

martinelli-Virus existiert nicht

Den martinelli-Virus gibt es nicht. Er ist ein Fake. In Wahrheit handelt es sich bei der Nachricht um einen absurden Kettenbrief, der bereits seit 2017 in verschiedenen Ländern und Sprachen verschickt wird. Wie hier an einer Polizeimeldung aus dem Jahr 2017 zu sehen ist.