Das war der 6. Vorarlberger Exporttag.

Wirtschaftsdelegierte aus 25 Ländern informierten beim 6. Vorarlberger Exporttag rund 200 exportinteressierte Unternehmer aus Vorarlberg über neue Marktplätze und attraktive Chancen auf den Weltmärkten.

Damit Betriebe den Wiederaufbau in der EU optimal nutzen können, habe die Wirtschaftskammer Österreich das Onlinetool Recover.EU entwickelt. Dieses Onlinetool der Wirtschaftskammer Österreich stellt den Missing Link zwischen den ausführlichen, aber oft schwer vergleichbaren nationalen Corona-Aufbauplänen der einzelnen EU-Länder her. Auch mit dem 750 Milliarden Euro umfassenden europäischen Wiederaufbaufonds entstehen für österreichische Unternehmen in Nahmärkten der Europäischen Union spannende Geschäftschancen und Möglichkeiten. "Wir sehen außerdem große Exportpotenziale weltweit. Das International Trade Centre (ITC) sieht für Unternehmen aus Österreich weltweit ein nutzbares Exportpotenzial für Warenexporte im Ausmaß von rund 74 Milliarden US-Dollar", sagt Otter und hebt den Green-Tech-Bereich hervor – das Gebot der Stunde sei der Klimaschutz und heimische Produkte würden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, weltweit. Green Technologies sind ein Wachstumsmotor für die österreichische Wirtschaft: "Unser Ziel ist klar: Österreichs Position als internationaler Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeitstechnologien weiter zu stärken und auszubauen."

Vorarlbergs Hauptmarkt Deutschland

Michael Scherz, Wirtschaftsdelegierter in Berlin, berichtet, dass die deutsche Wirtschaft ausgesprochen robust und gut durch die Pandemie gekommen ist. Ein noch stärkeres Wachstum werde durch die steigenden Energiepreise im Zusammenhang mit den Effekten des globalen Klimawandels, die Lieferkettenprobleme, den Rohstoffmangel sowie den Fachkräftemangel beeinflusst. Scherz: "Die Stimmung in den Industrieunternehmen entwickelte sich weiter positiv, der private Konsum legt wieder zu. Deutschland steht vor einem starken Aufschwung." Unter Berücksichtigung der Erholung der globalen Wirtschaft, steigenden Exporten, einer hohen Konsumnachfrage, zunehmenden Investitionen in Ausrüstungen und abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie sowie den Maßnahmen zur Eindämmung liegen die Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2021 bei 2,4 Prozent, für 2022 bei 4,8 Prozent.

160 Niederlassungen/Beteiligungen

Alle großen international tätigen Vorarlberger Unternehmen sind mit Niederlassungen und Vertriebs- und auch Produktionsstätten in Deutschland vertreten (z.B. Zumtobel, Getzner, Alpla, Blum, Rauch, Pfanner, Wolford, Bachmann, OMNICRON, Gebrüder Weiss, Identec Solutions AG, …). Dem deutschen AußenwirtschaftsCenter Berlin sind über 160 Niederlassungen/Beteiligungen Vorarlberger Unternehmen in Deutschland bekannt. Scherz bescheinigt dem Werkstoff Holz ein enorm großes Potenzial bei unserem Nachbarn. Holzbau aus Vorarlberg habe sich in ganz Deutschland einen erstklassigen Ruf erarbeitet: darunter auch der Bau neuer Bundestagsbüros in Holzbauweise durch Kaufmann Bausysteme in der deutschen Hauptstadt. "Und hier stehen wir erst am Anfang der Entwicklung. Der Aspekt der Nachhaltigkeit verspricht dem Rohstoff Holz eine blendende Zukunft", sagt WD Scherz. Vorarlberg stehe in Deutschland für Regionalität, Nachhaltigkeit und auch die erfolgreiche Verbindung von Tradition, Innovation und Moderne.