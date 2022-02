In Lustenau wechselten einige Häuser, Grundstücke und Wohnungen den Besitzer.

Das sind die teuersten Immo-Deals in Lustenau

In Vorarlberg wird kräftig in Gründstücke, Häuser und Wohnungen investiert - in Lustenau fallen gleich mehrere Deals auf.

In den vergangenen Wochen wechselten mehrere Gründstücke, Häuser und Wohnungen in Lustenau den Besitzer. Die Kaufpreise betrugen in mehreren Fällen über eine Million Euro.