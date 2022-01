Immobilien in Vorarlberg: Die größten Transaktionen

In Vorarlberg wird weiter in Immobilien und Grundstücke investiert. Die größten Transaktionen wurden aktuell in Feldkirch verzeichnet.

Die Vorarlberger investieren weiter kräftig in "Betongold" und Grundstücke. Die Hintergründe sind natürlich unterschiedlich: Einerseits verwirklichen die einen sich den Traum vom "Eigenheim" und auf der anderen Seite werden die Käufe aus unternehmerischen Gründen getätigt oder eben auch als Investment gesehen.