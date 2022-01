Immobilien in Vorarlberg: Die größten Transaktionen

Grundstücke, Häuser und Wohnungen sind in Vorarlberg heiß begehrt und erzielen hohe Preise.

"Goldener Boden": In Bregenz ist kürzlich ein Grundstück für satte 4,49 Millionen Euro verkauft worden. Und auch in Dornbirn haben sich Grundstücksbesitzer entschieden ihren Boden zu verkaufen und haben dafür 2,01 Millionen Euro kassiert.

1,35 Millionen Euro für ein "Haus"

Aber nicht nur in den Städten sind Grundstücke und Immobilien heiß begehrt. In Eichenberg wechselte ein Grundstück für 1,05 Millionen Euro den Besitzer und in Lustenau wurde ein Mehrfamilienhaus gar um 1,35 Millionen Euro verkauft.