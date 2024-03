Nach Skitour-Tragödie: Opfer waren begeisterte Bergsportler

Alle Opfer des Bergunglücks am Tête Blanche im Kanton Wallis waren leidenschaftliche Bergsportler.

Tragisches Unglück: Fünf Tote bei Skitour

Leidenschaft für den Sport

Der mittlere Bruder absolvierte sein Jurastudium an der Universität Freiburg und hatte gerade erst sein Anwaltspatent erhalten. Er nutzte seine Freizeit vornehmlich für Ausflüge in die Berge, sei es beim Skifahren im Winter oder beim Berglauf im Sommer. Ein Freund teilte auf Facebook mit: "Er kannte die Berge seiner Region in- und auswendig. Und jetzt haben sie ihn das Leben gekostet. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz über diesen Verlust auszudrücken. Dein Licht wird immer in unseren Herzen leuchten."