Tragische Skitour in der Schweiz: Fünf Vermisste tot gefunden

Bei einer Skitour zwischen Zermatt und Arolla in der Schweiz wurden fünf Personen tot aufgefunden. Eine Person wird weiterhin vermisst.

Seit Samstag waren sechs Skitourengänger in der Region zwischen Zermatt VS und Arolla VS verschollen. Ein besorgtes Familienmitglied hatte die Kantonspolizei Wallis und die KWRO alarmiert, nachdem die Gruppe am Zielort nicht wie erwartet eingetroffen war.