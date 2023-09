Grindelwald: Vermisste Bergsteigerin aus Vorarlberg tot aufgefunden

Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer.

Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer. ©Kapo Bern

Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer.

Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer. ©Kapo Bern

Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer. ©Kapo Bern Am Sonntag, 17. September 2023, fand die Kantonspolizei Bern die vermisste Bergsteigerin tot im Eismeer. ©Kapo Bern

Mitte August hat sich in Grindelwald ein Eisabbruch mit Lawinenniedergang ereignet. Seither wurden zwei Personen vermisst. Vergangenen Dienstag wurde ein Bergsteiger in einer Gletscherspalte tot aufgefunden. Am Sonntag konnte nun eine Bergsteigerin ebenfalls tot geborgen werden.

Nachdem es am Montag, 14. August 2023, im Eismeer zu einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang gekommen war, bei welchem ein Bergsteiger und eine Bergsteigerin verschüttet worden waren, musste die Suche nach ihnen vorerst aufgrund der schwierigen Bedingungen unterbrochen werden.

Vermisster Bergsteiger schon am Dienstag gefunden

Am Dienstag, 12. September 2023, wurde der vermisste Bergsteiger tot in einer Gletscherspalte aufgefunden und geborgen. Am Donnerstag, 14. September 2023, begab sich ein Team der Rega mit einem Angehörigen der Alpinen Rettung Schweiz erneut ins Unfallgebiet, um eine Verankerung vorzunehmen. Im Zuge dieser Befestigung wurde eine Jacke aufgefunden.

self all Open preferences.

Aufgrund der guten Wetterbedingungen am Eismeer wurde am Sonntag, 17. September 2023, mit Unterstützung der Partnerorganisationen entschieden, erneut eine Suche nach der vermissten Frau durchzuführen. Mithilfe des Verbindungsseils der zwei vermissten Personen konnte die Frau lokalisiert werden.

self all Open preferences.

Frau aus Gletscherspalte geborgen

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die leblose Frau in der Folge aus einer Gletscherspalte bergen. Im Einsatz standen nebst den Mitarbeitenden der Kantonspolizei Bern, Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz sowie ein Helikopter der Air-Glaciers. Bei der Verunglückten handelt es sich um die 30-jährige Österreicherin, die seit Mitte August als vermisst galt.