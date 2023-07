Das sagt Marina Hagen-Canaval zum Klimaprotest in Bregenz

Kurzzeitig festgenommen

"Politischen Entscheidungsträger an ihre Verantwortung erinnert"

„Wir haben die politischen Entscheidungsträger an ihre Verantwortung erinnert. Mit der Wahl, die sie angenommen haben, haben sie auch ein Mandat angenommen", so Marina Hagen-Canaval zu den VN. Es seien die Politiker, die Verantwortung für die Menschen in Österreich und in Vorarlberg tragen. Dass mitten in der Klimakrise über die Umsetzung der Tunnelspinne diskutiert wird, bezeichnet sie als ein Verbrechen an allen jungen Menschen und an all jenen, die Steuergeld zahlen müssen: "Das Geld, das man in diesem Milliardengrab verloren hat, bräuchten wir im Gesundheitssystem, in der Bildung und in einer sozialgerechten Klimapolitik", fordert die Klimaaktivistin.