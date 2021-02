Fristlose Entlassung! Das sagt der Maskenverweigerer-Lehrer

Der Poly-Lehrer, der mit einer corona-kritischen Rundmail auffiel und sich weigerte, eine Maske zu tragen, hat sich nun online dazu geäußert.

Jener Lehrer der Polytechnischen Schule Dornbirn, der durch sein corona-kritisches Verhalten auffiel, hat nun seinen Job verloren, wie die Bildungsdirektion bestätigte. Auch ein Volkschullehrer, der sich ebenfalls nicht an die Coronavirus-Regeln an seiner Schule hielt, wurde entlassen. Der Poly-Lehrer postete nun online ein offizielles Statement. Er habe sich entschieden, gegen das Maskentragen und Schnelltest an Schulen vorzugehen, so der Lehrer. Ihm liege nun eine schriftliche Weisung der Bildungsdirektion vor. Da er aber diese Weisung nicht befolgen werde, bekomme er jetzt wohl die angedrohte fristlose Entlassung als Lehrer an der Polytechnischen Schule Dornbirn.