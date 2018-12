Das googelte Österreich im Jahr 2018

Wie viele Längengrade umfasst eine Zeitzone? Was ist los in Wien? Das waren die Fragen, auf die in Österreich in diesem Jahr auf Google verstärkt Antworten gesucht wurden.

Die Schlagzeilen, die das größte Interesse hervorriefen, waren der Brückeneinsturz in Genua und das Höhlendrama in Thailand. Als weltweiter Suchbegriff des Jahres liegt “World Cup” an der Spitze.

Stars und Sternchen Aufsteiger Nummer eins unter den Promis bei der Google-Suche ist heuer die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle, die durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry zur Herzogin von Sussex avancierte. Das größte Interesse hinter Meghan erweckte die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer, wie eine am Dienstag in Wien präsentierte Auswertung der Google-Trends ergab.