Das erste Mal: So offen sprechen diese Stars darüber

Katy Perry (35), Angelina Jolie (45), "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe (30), Britney Spears (38), Megan Fox (34) oder Micaela Schäfer (36): Diese Stars sprechen ganz offen über ihr erstes Mal.

Eine etwas seltsame Geschichte lieferte auch Schauspielerin Brooke Shields (55) ("Die Blaue Lagune") in ihren Memoiren "There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me". Mit 22 Jahren verlor sie ihre Jungfräulichkeit an Schauspieler Dean Cain (53). Währenddessen fühlte sie sich aber extrem schuldig, weil sie nicht damit umgehen konnte, dass sie jemanden mehr liebte als ihre Mutter. Zu dieser hatte sie wohl eine sehr komplizierte Beziehung: Die alleinerziehende Mutter Teri war gleichzeitig Brookes Managerin – Brookes Modelkarriere began bereits als sie 11 Monate alt war. Ihre Mutter hatte abseits des Showbusiness aber dunkle Seiten und trank viel. Die Beziehung zu ihrer Mutter habe viele Höhen und Tiefen gehabt, meint Shields heute, sie war allerdings an Teris Seite, als diese 2012 starb. Shields und ihr erster Liebhaber Cain hatten sich an der Princeton University getroffen und waren von Anfang an verrückt nacheinander, allerdings ließ Shields Cain nach eigenen Angaben warten. Das erste Mal war für sie dann ein überwältigendes Erlebnis – sie kam mit ihren Gefühlen nicht klar und fühlte sich sogar schuldig: Danach weinte sie und rannte einfach nackt den Flur entlang als "hätte ich gerade eine Geldtasche gestohlen" schreibt die heute 55-Jährige. Cain habe sie dann beruhigt. Das Paar trennte sich wenig später, Shields meint aber noch heute über ihren ersten Liebhaber: "Er ist so ein guter Kerl und ein lieber Mensch."