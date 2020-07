Bald ist es soweit: Katy Perry (35) mit Babykugel im Badeanzug

Es könnte jeden Tag soweit sein: Katy Perry (35) ist hochschwanger. Verstecken tut sie sich deshalb aber nicht, sondern planscht entspannt im Meer vor Malibu.

Die Sängerin präsentiert sich regelmäßig mit Babybauch auf Instagram. Nun wurde sie auch am Strand im Badeanzug mit Babykugel abgelichtet.

Ihre Schwangerschaft verkündete die 35-Jährige bereits im März mit ihrem Musikvideo zu "Never Worn White", in dem sie mit Babybauch zu sehen ist.

Die Sängerin und ihr Verlobter, Schauspieler Orlando Bloom (43), momentan in der Serie "Carnival Row" zu sehen, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Statt sich wegen der bevorstehenden Geburt sorgen zu machen, scheint Katy Perry ihre Zeit am Strand in vollen Zügen zu genießen und zeigt sich mit großer Babykugel im Badeanzug. Die 35-Jährige präsentiert auch auf Instagram regelmäßig stolz ihren Babybauch.