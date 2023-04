Credit Suisse: 62,5 Milliarden Euro in drei Monaten verloren

Credit Suisse verliert Kundengelder: Vermögensabflüsse und Quartalsbilanz.

Nettogewinn von 12,4 Milliarden Franken

Die UBS will ihr Quartalsergebnis am Dienstag veröffentlichen und steht vor einer großen Aufgabe bei der Umstrukturierung der Credit Suisse. Die behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Notverkauf an die UBS haben das erste Quartal der Credit Suisse geprägt. Der Nettogewinn betrug 12,4 Milliarden Franken, vor allem dank der Wertloserklärung von AT1-Anleihen.

Hilfe vom Staat für die UBS und Credit Suisse

Keine Übernahme

Die geplante Übernahme des Investmentbanking-Geschäfts von Michael Klein durch die Credit Suisse ist jedoch vom Tisch. Die Bank wollte die Investmentboutique The Klein Group LLC für 175 Millionen Dollar kaufen und in die Tochtergesellschaft Credit Suisse First Boston (CSFB) integrieren. Im Rahmen des Konzernumbaus im Oktober sollte die CSFB anschließend verkauft oder an die Börse gebracht werden.