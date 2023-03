Viraler Clip! Von der Wallstreet zum "Wolf vo dä Bahnhofstrass"

Schon mal gefragt, wie das Leben eines Aktionärs bei Credit Suisse (CS) so aussieht? Ganz wie in diesem Video wird es vermutlich nicht sein, dennoch ist die Parodie absolut sehenswert.

Wilde Partys, Drogen-Exzesse, lediglich mit Dollar-Noten bekleidete Damen und das berühmt berüchtigte "Zwergen werfen" sind nur einige der Szenen, die "The Wolf of Wallstreet" zu einem der unvergesslichsten Filme der 2010er-Jahre machen. Der Turbokapitalismusfilm über den zügellosen Lebensstil von Aktionären an der New Yorker Börse vor dem großen Wirtschaftscrash 1987 ist wohl jedem ein Begriff. So gelang Hollywood-Star Leonardo DiCaprio mit seiner Darstellung des Millionenbetrügers Jordan Belfort 2013 einer seiner wohl größten Kassenschlager. Und nun feiert der Film ein ganzes Jahrzehnt später nochmal ein regelrechtes Revival - wenn auch nicht in der Form, in dem es die Filmmacher wohl vorgesehen hatten.